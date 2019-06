Dupla é flagrada assaltando motoristas na Via Expressa no Bairro Varjota

Dois assaaltantes foram flagrados na Avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa) com Rua Doutor José Lino, no Bairro Varjota, abordando e levando objetos de valor de pessoas que trafegavam pelo local na tarde desta segunda-feira (3). A ação criminosa foi registrada por câmeras de vigilãncia. As pessoas que estavam em pelo menos dois automóveis foram vítimas.

No vídeo, é possível ver o momento em que dois suspeitos assaltam um passageiro de um veículo e o comparsa, de bicicleta, aponta a arma para o motorista. Cerca de 40 segundos depois, eles saem com pertences do motorista e passageiro. Um segundo motorista é abordado, mas consegue fugir. Os dois então se dirigem para um terceiro carro, levando objetos, e fogem.



Investigações

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou por meio de nota que as investigações acerca de roubos cometidos na Via Expressa, no Bairro Varjota estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). Segundo a polícia, agora, as equipes policiais trabalham para identificar e prender os autores dos crimes.



Reforço na segurança

Já a Polícia Militar afirmou que realiza o policiamento no Bairro Varjota, por meio de equipes de segurança que patrulham, diariamente o local. No entanto, já foram adotadas medidas de reforço na região com ações policiais estratégicas para proibir os crimes, informou a PM. O efetivo extra compreende dois veículos e duas motocicletas, às sextas-feiras e sábados, de 20 às 23h.