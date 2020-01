Dupla é detida suspeita de tráfico de drogas no bairro Papicu, em Fortaleza

Câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registraram a prisão de um homem, identificado como Cleciano do Nascimento Silva, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas em um trecho da Via Expressa, no bairro Papicu, na noite do último sábado (28). Durante a ação policial, uma adolescente, de 14 anos, também foi detida.

Nas imagens, é possível ver Cleiciano do Nascimento trafegando pela via e depositando nos escombros de uma construção do local um objeto não identificado.

Logo após, por meio de informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), chega ao local e aborda o suspeito.De acordo com a Secretaria da Segurança, o suspeito armazenava no imóvel inacabado uma lata contendo pedras de crack.

Em seguida, uma adolescente também foi detida portando maconha e dinheiro. A SSPDS informou ainda que a Polícia Militar apreendeu mais de 30 pedras de crack, seis trouxinhas de maconha, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Cleciano, com antecedentes criminais por posse de entorpecentes ilegais, foi encaminhado para o 9° Distrito Policial (DP) e autuado por tráfico de drogas, no bairro Vicente Pinzon. Já a jovem, sem passagens pela Polícia, foi levada para Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e responderá por um crime análogo ao tráfico, informou o Órgão.