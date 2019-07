Dupla é capturada com arma e munições em Quixadá

Um homem foi preso e um adolescente apreendido com uma arma de fogo na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Campo Novo, em Quixadá, no Ceará.

Segundo a polícia, os dois foram vistos em atitude suspeita no Bairro Campo Novo e tentaram fugir quando perceberam a aproximação dos agentes de segurança. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos jogaram uma arma de fogo em cima do telhado de um casa, mas foram capturados logo em seguida.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Quixadá, onde o adulto, identificado como Francisco Romário Mendes da Silva, de 21 anos, foi autudado por receptação. Já o adolescente, que já tinha passagens por tráfico de drogas, receptação, posse e porte ilegal de armas, foi autuado em um ato infracional semelhante ao crime de posse ilegal de armas.