Dupla de moto executa duas mulheres em Quixadá; um homem ficou ferido na ação

Dois homens em uma motocicleta dispararam e mataram duas mulheres, além de ferir um homem, que estavam em um bar na cidade de Quixadá, na noite deste sábado (4). O crime ocorreu no Residencial Rachel de Queiroz, bairro da periferia do Município do Sertão Central.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Kathly Anny Freitas da Silva (22) e Laura Adriana Freitas Carneiro (43). O homem ferido não teve a identidade confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Segundo testemunhas, ao perceber os disparos, uma das vítimas ainda chegou a correr. Porém, teria sido alcançada pelos criminosos e executada dentro do bar.

A segunda vítima teria sido atingida pelos disparos ainda dentro de casa. E a terceira, que trabalha como garçom no estabelecimento comercial, foi baleada no braço esquerdo. O homem teria escapado correndo para dentro de um matagal, com escoriações no corpo.

Socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Antonio Moreira Magalhães por uma viatura da Policia Militar, a vítima foi medicada e, em seguida, liberada.

"Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Quixadá, que segue com diligências para identificar e capturar os envolvidos no crime", complementou a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).