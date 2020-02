Dupla com antecedentes criminais é assassinada em praça em Caucaia

Dois homens foram assassinados a tiros na madrugada deste sábado (29), em uma praça do bairro Alto do Garrote, em Caucaia. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), os suspeitos que efetuaram os disparos chegaram em dois veículos e fugiram em seguida.

As vítimas foram identificadas como José Romisson dos Santos Lima e Robson Henrique Sales de Sousa, ambos com 26 anos e antecedentes criminais. O primeiro por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar e o segundo por posse de droga.

O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.