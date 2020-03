Dupla armada mata cliente e deixa outro ferido em bar no Itaperi

Dois homens armados são suspeito de matar a tiros um homem e balear outro em um bar no cruzamento da rua Olímpio de Noronha com rua Godofredo de Oliveira, no bairro Itaperi, na noite desta quarta-feira (18).

De acordo com testemunhas, a vítima de 34 anos, que não teve a identidade revelada, estava no estabelecimento quando os criminosos chegaram de carro e atiraram contra ele, que morreu no local.

Segundo um familiar, a vítima tinha antecedentes criminais e e costumava frequentar o local com amigos.

Um outro homem que também estava no comércio foi atingido por bala perdida e socorrido para a Upa do Itaperi. Os criminosos fugiram.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.