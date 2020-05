Dupla armada dispara e mata homem que estava em carro, parado no semáforo em Maracanaú

Uma dupla armada executou um homem identificado como Wanderson dos Santos Valério, de 26 anos. A vítima estava dentro de um carro, parado em um semáforo na Avenida Adauto Lima, bairro Jereissati I, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que os suspeitos fugiram em uma motocicleta logo após os disparos. Wanderson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. A SSPDS afirmou que Wanderson tinha antecedente criminal por roubo.

“Equipes do DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos e coletas de vestígios no local para dar suporte à investigação. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam buscas na região com intuito de identificar e capturar os suspeitos envolvidos no crime”, disse a secretaria. Ainda não se sabe o que teria motivado o homicídio.