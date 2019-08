Dupla armada deixa quatro baleados em Horizonte

Dois homens em uma motocicleta balearam quatro pessoas na calçada de um mercadinho na Rua Israel Corrêia Lima, em Horizonte, na noite desta sexta-feira (9).

Segundo a polícia, os suspeitos atiraram cerca de dez vezes na direção das vítimas e fugiram em seguida. Houve correria das pessoas que passavam pelo local.



As vítimas não tiveram a identidade revelada. Entre elas, está um jovem de 22 anos, filho do proprietário do estabelecimento comercial, que foi ferido nas nádegas e um adolescente de 14 anos, que foi atingido no supercílio.

De acordo com a polícia, os feridos foram socorridos para a Upa da cidade e em seguida três ambulâncias do Samu fizeram a transferência para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Não há informações sobre a motivação do crime. A polícia realiza buscas para tentar identificar e capturar os criminosos.