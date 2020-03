Dupla armada assalta mercadinho no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza; vídeo

Um mercadinho localizado no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, foi assaltado por uma dupla armada na noite desta quarta-feira (4). Toda a ação dos suspeitos foi registradas por câmeras internas de segurança.

No vídeo é possível observar que pelo menos duas caixas registradoras foram saqueadas pela dupla. Os suspeitos usam capacetes de motociclista para não serem reconhecidos. Os suspeitos fugiram em seguida.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações sobre as investigações do caso e aguarda resposta.