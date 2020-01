Dupla armada assalta loja de departamentos em Morada Nova

Dois homens armados assaltaram uma loja de departamentos na cidade de Morada Nova, no interior do Estado, na noite desta quinta-feira (23). A dupla, conforme a polícia, roubou itens do estabelecimento comercial e uma quantia em dinheiro.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, um morador do local, que preferiu não se identificar, relatou que os assaltantes trancaram os vendedores dentro do cofre da loja.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar foi ao local para fazer os primeiros levantamentos acerca do crime. A Delegacia Municipal de Morada Nova da Polícia Civil do Estado investiga o crime.