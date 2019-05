Dupla aproveita sinal fechado e assalta veículo na Av. Abolição; veja vídeo

Dois homens aproveitaram o momento em que umsinal de trânsito estava fechado para assaltar a passageira e o motorista de um carro na Av. Abolição, bairro Mucuripe, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (30).

O comandante da área, major Vicente de Paula, informou que os suspeitos abordaram o veículo próximo ao cruzamento da Av. Abolição com a Via Expressa. A passageira ainda tentou resistir, mas um dos suspeitos conseguiu arrancar a sua bolsa. Já do motorista foi levado um celular. A dupla fugiu logo em seguida.

Logo após o assalto, agentes da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que fica próxima ao local, saíram em buscas dos suspeitos. José Robson Bezerra Holanda, 24 anos, e Leonardo Ribeiro de Brito, 33 anos, foram presos na comunidade do Morro Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzon, pouco tempo após o ocorrido. Os policiais os capturaram com parte dos pertences roubados, enquanto ainda tentavam fugir.

Uma adolescente, que é apontada como namorada de um dos suspeitos, também foi apreendida. Ela estava com um dos celulares roubados. Todos foram encaminhados para o 9º DP, no Vicente Pinzon, e autuado por roubo - no caso da adolescente foi lavrado um ato infracional.

Os pertences foram recuperados e serão devolvidos às vítimas.

Detida e liberada

Uma outra mulher, que estava com a bolsa da passageira, foi detida para prestar depoimento. Ela foi liberada logo em seguida, após a delegada constatar que ela não participou do crime.

Em depoimento, a mulher informou que encontrou a bolsa em uma rua do Morro Santa Terezinha e a pegou porque achou que tivesse sido descartada no local como lixo. Ela disse ainda que não conhecia os suspeitos e que não teve participação no crime, ressaltando que não teria pego o objeto se soubesse de sua origem.

Após ouvir todos, a delegada liberou a mulher após identificar que o testemunho era verdadeiro.