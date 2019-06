Duas toneladas de lagosta são apreendidas e cinco suspeitos presos

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) apreendeu duas toneladas de lagosta e prendeu cinco suspeitos de participar da pesca predatória, da comercialização e do transporte do produto, em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará, nesta terça-feira (4).

Segundo o titular da Delegacia Municipal de Paracuru, delegado Régis Pimentel, os órgãos realizaram a abordagem dos suspeitos no momento em que o produto já estava sendo carregado em um caminhão baú, com destino a Fortaleza, onde seria vendido para restaurantes. As lagostas e o caminhão foram apreendidos.

As duas toneladas de lagosta valem aproximadamente R$ 200 mil e foram capturadas em período de defeso, quando a pesca é proibida. Conforme o delegado, o grupo ainda se utilizou de redes de pesca, um método de captura proibido pelo Ibama e que torna o crime ainda mais grave.

O produto apreendido ficará depositado em frigorífico credenciado junto ao Ibama e está à disposição da Justiça Foto: VCrepórter

Os cinco suspeitos irão responder pelo crime de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, previsto na Lei de Crimes Ambientais. O produto apreendido ficará depositado em frigorífico credenciado junto ao Ibama e está à disposição da Justiça.