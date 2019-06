Duas pessoas são presas com drogas em imóvel usado para desmanche de veículos roubados em Maracanaú

A Polícia prendeu um casal suspeito de traficar drogas e roubar veículos em Maracanaú, na noite deste domingo (30).

De acordo com as informações policiais, os suspeitos identificados como Daiana Freitas da Costa, de 25 anos e Isaac Bruno Souza Cavalcante, 19 anos usavam uma residência como ponto para o tráfico de drogas, além de utilizar o local para desmanchar peças de veículos roubados.

No imóvel, os policiais apreenderam quatro motocicletas, 600 pedras de crak, além de aparelhos celulares. O proprietário do imóvel fugiu do local antes da chegada dos policiais.

O homem e a mulher foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.