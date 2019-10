Duas pessoas morrem em acidente na CE-257, entre Canindé e Santa Quitéria

Duas pessoas morreram, na manhã deste domingo (20), em um acidente entre um carro e uma morto, na CE-257, no trecho da rodovia entre os municípios de Canindé e Santa Quitéria.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o carro Gol de cor vermelha, de placa da cidade de Pacatuba, foi fechado por outro veículo. Sem tempo para frear, o carro colidiu com uma moto onde estavam um homem e uma mulher. Com o impacto da colisão, os dois foram arremessados para o matagal.

A moto ficou completamente destruída e o carro bastante danificado. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Canindé e em seguida transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.