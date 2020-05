Duas pessoas morrem após carro colidir com poste e capotar na CE-060, em Pacatuba

Um carro capotou com quatro pessoas após colidir em um poste na manhã deste domingo (24) na rotatória da CE-060, no município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. Dois ocupantes do veículo morreram e dois ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 5h, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi ao local após ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ao chegar no local, os agentes encontraram o carro estava capotado junto ao poste às margens da rodovia.

O estado de saúde das vítimas socorridas não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas.