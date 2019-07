Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e ônibus na BR-304, em Aracati

Um caminhão e um ônibus interestadual, que seguia de Natal (RG) para Belém (PA), colidiram na BR-304, em Aracati, litoral do Ceará, deixando dois feridos na tarde desta terça-feira (9).

O motorista e uma passageira do caminhão ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital na região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus tentou entrar na BR quando colidiu com o caminhão que transitava no sentido Ceará/Rio Grande do Norte.

O motorista e uma passageira do caminhão ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital na região.

Por meio de nota, a empresa Expresso Guanabara lamentou o ocorrido e informou que após tomar ciência do acidente, enviou uma equipe ao local para dar assistência aos clientes e ao motorista. A empresa também informou que vai aguardar o laudo da perícia para apurar as causas do acidente.