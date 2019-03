Duas mulheres são baleadas durante assalto a ônibus na BR-116

Duas mulheres foram baleadas durante um assalto a um ônibus, na BR-116, no bairro Paupina, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (8). Uma sofreu lesão na boca e outra de raspão no ombro. Elas foram socorridas para o Frotinha de Messejana, mas não correm risco de morte, segundo policiais do 6º Distrito Policial, em Messejana.

As duas foram atingidas pelo mesmo tiro, que atravessou a boca de uma e feriu a outra de raspão no ombro. As vítimas estavam sentadas uma ao lado da outra.

Segundo o motorista e o cobrador da linha 631-Carlos Albuquerque, três homens subiram na altura do 4º Anel Viário e anunciaram o assalto. Apenas um deles estava armado, com um revólver. Segundo o cobrador, eles planejavam fazer “um rapa”, já que o ônibus estava chegando ao fim da linha.

Durante a ação, que não durou nem dois minutos, conforme o motorista, os homens subtraíram o dinheiro do caixa e alguns pertences das vítimas, como celulares.

Segundo o cobrador, os homens estavam nervosos. Um deles interpretou o movimento de uma das mulheres como reação e a baleou. “Por pura maldade. Ninguém reagiu”, disse o motorista.

Após o disparo, os criminosos ordenaram que o motorista parasse num local que dá acesso ao condomínio Alameda das Palmeiras. A Polícia Militar pegou informações dos suspeitos e está realizando buscas na área.

Cirurgia

As duas passageiras baleadas foram levadas ao Frotinha de Messejana. A mulher mais gravemente ferida, uma vendedora de 56 anos, foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota, no Centro, para realizar uma cirurgia no maxilar, segundo o irmão dela, que não se identificou. Nenhuma das duas corre o risco de morrer.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as informações e informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estava em buscas dos criminosos.