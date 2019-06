Duas mulheres são atropeladas por motocicleta depois de descer de ônibus no Jangurussu

Duas mulheres foram atropeladas por uma motocicleta logo após descerem de um ônibus na Av. Castelo Castro, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (7). Uma delas está grávida.

Testemunhas relatam ao Sistema Verdes Mares que as mulheres atravessavam a avenida quando foram atingidas pelo motociclista. No entanto, eles ressaltaram que o sinal estava aberto para o tráfego de veículo, mas as vítimas não perceberam. O homem que conduzia a moto teve apenas ferimentos leves.

Uma equipe do Samu e da Polícia Militar foi chamada para atender os feridos. No momento em que os socorristas voluntários e do Samu prestavam os primeiros atendimentos às vítimas, uma terceira mulher chegou em um veículo com uma criança de 2 anos pedindo ajuda.

Os socorristas informaram que ela viu a ambulância no local quando levava o filho com convulsões para o hospital e, por isso, decidiu parar. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao garoto e chamaram uma segunda ambulância.

As vítimas do atropelamento e o menino foram socorridos para um hospital da região. A situação das mulheres é estável. Já o estado do garoto não foi informado.