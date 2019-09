Duas mulheres e dono de espetinho são assaltados no bairro Cajazeiras, em Fortaleza

Duas clientes e um vendedor de espetinho foram assaltados na noite desta segunda-feira (9), na avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. As mulheres consumiam espetinhos no local quando foram abordadas por um homem armado. Após o assalto, o dono do estabelecimento disse que vai desistir do trabalho por conta da insegurança.

Imagens de câmeras de segurança enviadas para o Sistema Verdes Mares mostram a ação criminosa. O vídeo mostra o criminoso se aproximando das vítimas com uma arma de fogo e tomando seus pertences. A ação do suspeito foi rápida.

De acordo com a polícia, um segundo suspeito envolvido no crime aguardava o comparsa em outro quarteirão para fugir com ele em uma moto após o assalto.

O suspeito roubou os aparelhos celulares das vítimas e alguns pertences. Em entrevista à reportagem, uma moradora do local informou que já sofreu diversos assaltos na região. "Já fui assaltada três vezes aqui. O local é muito perigoso", relatou.