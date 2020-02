Duas bombas são encontradas dentro de terminal de ônibus da Lagoa, na Parangaba

O esquadrão Anti-Bombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para recolher dois artefatos explosivos encontrados dentro do terminal de ônibus Lagoa, no bairro Parangaba. A ação aconteceu na noite deste sábado (1º).

Foi a segunda ocorrência com artefatos explosivos no mesmo dia. Também no sábado, uma bomba foi apreendida com um torcedor antes do jogo entre Fortaleza e Ceará.

Conforme o comandante do Bope, tenente-coronel Gerlúcio, o artefato conhecido como “cabeça de nego” foi encontrado no terminal da Lagoa por agentes da Guarda Municipal, que acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS). O explosivo estava no chão do equipamento e o local foi isolado. Ninguém foi preso.

Imagens de celular mostram a movimentação dos agentes durante o recolhimento das bombas, retiradas com um braço mecânico. Elas foram destruídas em seguida.