Duas assaltantes armadas são detidas por passageiros de ônibus na Barra do Ceará

Duas mulheres foram detidas por passageiros após um assalto dentro de um ônibus, ocorrido na Barra do Ceará, em Fortaleza, por volta das 6h40 da manhã desta quarta-feira (12). As vítimas reagiram após um homem ter sido esfaquiado por uma delas.

O veículo fazia a linha Antônio Bezerra/Barra do Ceará. Segundo a Polícia Militar, a dupla anunciou o assalto pouco após elas subirem no coletivo, na Avenida Francisco Sá, próximo à Avenida Coronel Carvalho.

O passageiro ferido foi César Pinheiro do Carmo. Segundo ele, as mulheres identficadas como Elisabeth Rodrigues da Silva, de 36 anos, e Vanessa Moreira de Andrade, de 26 anos, agiram com violência. Cada uma delas estava com uma faca. Uma das suspeitas chegou a colocar a arma no pescoço do motorista.

“Elas subiram e foram logo anunciando o assalto. Uma delas colocou a faca no pescoço do motorista e falou que era um assalto. Elas foram muito agressivas”, relatou o passageiro.

Ainda de acordo com César, ele foi ferido quando o motorista abriu a porta para elas fugirem. O ato revoltou os passageiros, que desceram do ônibus e conseguiram dominar as mulheres. “O motorista abriu a porta e ela ainda me feriu com uma faca. Ai todo mundo reagiu”, contou.

A Polícia Militar foi acionada e as duas mulheres foram presas. A dupla foi encaminhada para o 33º Distrito Policial. Elas vão responder por roubo e lesão corporal.