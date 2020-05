Dono de oficina e três funcionários de estabelecimentos são baleados no bairro Dias Macedo

Uma tentativa de homicídio em uma oficina deixou quatro pessoas baleadas na rua Pedro Dantas, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (7). O dono da oficina, dois de seus funcionários e um homem que trabalha em uma padaria nas proximidades foram feridos e socorridos para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas por dois homens que chegaram em um veículo branco e começaram a atirar contra o dono da oficina. No local, os suspeitos balearam o alvo deles e as outras duas pessoas, que estavam trabalhando.

Ainda conforme a polícia, após ser baleado, o alvo dos suspeitos saiu correndo e, na mesma rua, entrou em uma padaria para tentar se esconder dos atiradores. Os suspeitos foram até o local e lá atiraram contra um funcionário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as quatro vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. O Sistema Verdes Mares solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber sobre as investigações acerca do crime e aguarda retorno.