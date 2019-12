Dono de moto que aparece em flagrante de assalto afirma que vendeu veículo e teve placa furtada

Nesta segunda-feira (16), um vídeo que flagra um motociclista roubando pertences de um motorista no trânsito da Avenida Silvas Munguba, em Fortaleza, circulou nas redes sociais. O homem cujo veículo está registrado em seu nome passou a receber ameaças e teve os dados pessoais divulgados na internet. Ele alega que vendeu a moto para um amigo, mas o registro do veículo ainda permanece em seu nome. E também afirma que a placa do veículo foi furtada em novembro deste ano, após a moto ser vendida.

O rapaz, que se identificou apenas como Jeferson, passou a receber ameaças e teve os dados pessoais divulgados e a foto compartilhada na internet junto com o vídeo do assalto. Ele procurou a polícia nesta terça-feira (17) para provar a inocência por meio do boletim de ocorrência feito sobre o furto da placa, ocorrido em novembro.

Conforme Jeferson, ele registrou outros dois boletins por difamação, já que teve a imagem associada ao vídeo do assalto. Segundo ele, seus dados pessoais que foram espalhados constavam em um sistema da polícia.

O flagrante do assalto foi feito na manhã desta segunda-feira (16). O vídeo mostra o suspeito com a moto parada ao lado do carro.

O criminoso chega a colocar o braço para dentro do automóvel para pegar os pertences da vítima. Em seguida, foge.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Distrito Policial do Bairro Parangaba.