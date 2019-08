Dono de comércio é morto a tiros no local de trabalho, em Juazeiro do Norte

O dono de um estabelecimento comercial foi morto a tiros no local de trabalho na frente dos funcionários, na tarde desta terça-feira (20), em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Segundo informações da polícia colhidas com testemunhas, uma dupla de motocicleta chegou no local no horário do almoço e o suspeito que estava na garupa desceu e atirou várias vezes contra o comerciante, identificado como Mário Sérgio Teles Maia. Ele ainda tentou correr, mas foi atingido e morreu.

A polícia realiza buscas para identificar e prender os suspeitos. Imagens do sistema de segurança vão ajudar na identificação da dupla. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte vai investigar o caso.