Dono de caminhão incendiado em Tauá terminou de pagar veículo há dois meses

O proprietário do caminhão incendiado por volta das 3h30 desta quarta-feira (25) em Tauá, no Sertão dos Inhamuns, afirmou que terminou de pagar o financiamento do veículo há dois meses. O veículo foi alvo de criminosos na cidade e era usado para fazer serviços de frete e mudanças. A estimativa é de um prejuízo de R$ 20 mil, mas o veículo ainda vai passar por avaliação.

"Toda semana eu fazia uma viagem de Fortaleza para Tauá. Ele (caminhão) estava estacionado do lado de casa. Uma viatura estava fazendo ronda disse que passou lá e não tinha nada. Quando foi cinco minutos depois, o caminhão estava pegando fogo", disse, chorando, o proprietário Ronaldo Melo. Os Bombeiros apagaram o fogo.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou no último dia 20. Incêndios em ônibus, veículos particulares, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, na Capital e no Interior, são algumas das ações criminosas.

Ainda segundo Melo, 42 anos, o caminhão não tinha seguro e, por sorte, não chegou a queimar a bateria. Com o dinheiro dos fretes ele sustenta os dois filhos e a esposa. Agora, o dono vai tentar vender o que sobrou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local para atender o caso. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Tauá na manhã desta quarta-feira (25).

Ataques

A nova onda de ataques criminosos no Ceará chega ao sexto dia nesta quarta-feira (25) com ocorrências em várias cidades do Ceará. De acordo com o Governo do Estado, pelo menos 55 pessoas foram capturadas por suspeitas de envolvimento nas ações até a manhã desta quarta.