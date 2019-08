Dono de barbearia é morto a tiros enquanto fazia compras em mercadinho, em Caucaia

O dono de uma barbearia foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (1º), no Bairro Pabussu, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia, o jovem, identificado como Gabriel Do Nascimento Lopes, sem antecedentes, tinha saído da barbearia para fazer compras em um mercadinho, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima, que ainda tentou correr para dentro do estabelecimento comercial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Moradores e conhecidos da vítima se comoveram bastante ao saber do homicídio. O rapaz era evangélico e estava noivo de uma moça que frequenta a mesma igreja que ele. Familiares relataram que o jovem não era usuário de drogas, nem vinha recebendo ameaças.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso, na tentativa de identificar e prender os autores do crime.