Dona de casa tem foto da família usada por golpista em grupos de vendas nas redes sociais

A foto é captura de um momento feliz: Ana Cláudia da Rocha, 27, sorri ao lado do marido e da filha de 1 ano. Mas hoje a imagem protagoniza uma preocupação: foi utilizada por um perfil falso para aplicar golpes em grupos de vendas nas redes sociais. Vítimas chegaram a perder mais de R$ 2 mil.

Segundo Ana Cláudia, um perfil com o nome de “Juliana Morais” foi criado no Facebook para oferecer, nos grupos, “roupas muito baratas”. “As pessoas estão acusando a gente nas redes sociais, nossa foto tá se espalhando dizendo que somos golpistas. Já nos explicamos pra algumas delas, mas tem muita gente caindo no golpe. Só uma pessoa perdeu quase R$ 3 mil”, relata a dona de casa.

O transtorno já dura mais de um mês. No último dia 18 de outubro, Ana Cláudia registrou um Boletim de Ocorrência (BO), no 13º Distrito Policial, denunciando o caso como crime contra a fé pública. Segundo ela, ainda não houve retorno da Polícia Civil sobre as investigações.

Perfil falso realiza falsas vendas em grupos de feiras livres de Fortaleza utilizando foto de família Foto: Arquivo pessoal

Uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, trabalha com venda de confecções e afirma que costuma realizar transações semelhantes pelas redes sociais. Dessa vez, a negociação deu errado.

“Vi o anúncio e entrei em contato com a Juliana (perfil falso). Ela me mandou os modelos e gostei muito da mercadoria, o preço muito acessível. Fiz um pedido grande e fiz o depósito de mais de R$ 2.400. Ela disse que mandaria por Sedex, depois disse que seria pessoalmente”, relembra.

O encontro pessoalmente foi marcado e, após a vítima aguardar por cerca de cinco horas, percebeu que havia caído em um golpe. Ela foi bloqueada pelo perfil falso, e registrou um BO reportando o crime à polícia.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou o registro da denúncia e orientou que a vítima “retorne à delegacia distrital para repassar mais informações que auxiliem os trabalhos policiais”. A Pasta não deu detalhes sobre o andamento da investigação.