Dona de casa baleada em tentativa de assalto no Edson Queiroz voltava de treino de futebol do filho

“Mamãe chuteira”. Era assim que se autodenominava a dona de casa, de 26 anos, morta em uma tentativa de assalto no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (19). Mãe de dois meninos, de 5 e 7 anos, que praticam futebol em escolas voltadas para o ensino do desporto, Maria de Paula Moura Miguel estava conduzindo um veículo, ao voltar com os filhos e a mãe de um treino, quando colidiu o automóvel após ser alvejada por disparos de arma de fogo.

Na rede social do filho mais velho, entre fotos de partidas das quais o filho jogou, há o registro da participação ativa de Maria de Paula nos treinos. “Obrigado por todo apoio, mamãe. Te amo sempre”, diz a legenda de uma selfie da dona de casa com o menino. O pai que, segundo uma familiar da vítima, está sob efeito de remédios após a morte da esposa, também é homenageado no perfil da criança: “Obrigado, papai, por todo ensinamento e dedicação que tem comigo.”

Filha única, conforme a parente, Maria de Paula estava voltando de um treino do primogênito, no bairro Edson Queiroz. O garoto que, pelo destaque no futebol, havia recebido um convite para ser um dos alunos de uma escolinha de um time do Estado do Ceará, presenciou, junto ao irmão, e à avó, a mãe sofrendo os disparos. A família, conforme a parente, encontra-se muito abalada e fará o velório da dona de casa na tarde desta quinta-feira (20).

Disparos e colisão

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maria de Paula estava na rotatória da Rua Governador Manoel de Castro Filho, no bairro Edson Queiroz, quando dois homens que saíram de um matagal da região abordaram a vítima e a balearam. Após os disparos, a dona de casa acelerou o carro e colidiu o veículo no muro de um condomínio próximo ao local dos tiros. A vítima chegou ainda a ser encaminhada a uma unidade de saúde, mas faleceu no hospital.

A Secretaria da Segurança afirmou que agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturaram dois suspeitos. Um, porém, acabou sendo morto, no confronto com os policiais. Conforme ainda a SSPDS, duas armas de fogo foram apreendidas na ação. A Polícia investiga o caso com o objetivo de identificar e capturar outras pessoas envolvidas no crime.