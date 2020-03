Dois suspeitos de tentar assaltar policial militar são capturados no bairro Vila Velha

Dois homens suspeitos de tentar assaltar uma policial militar foram capturados no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (12), de acordo com informações repassadas ao Diário do Nordeste por uma fonte ligada à polícia.

Na tentativa de asalto contra a policial registrada na noite da última terça-feira (10), no bairro Jardim Iracema, quatro homens chegaram em um carro, anunciaram o assalto e pediram a bolsa da policial.

Ela reagiu e baleou um dos suspeitos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele foi socorrido e levado ao hospital Frotinha do Bairro Parangaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Ainda segundo a SSPDS, após o ocorrido, a agente de segurança se apresentou espontaneamente ao 7° Distrito Policial, no bairro Pirambu, para dar explicações.

Um dos indivíduos capturados nesta quinta-feira é o proprietário do veículo utilizado no dia do crime. O outro foi reconhecido como integrante da ação pela própria policial militar.

A dupla não portava arma de fogo no momento da abordagem e foi encaminhada à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Assaltos em série

Com a captura dos dois suspeitos e a morte de um deles, apenas o quarto homem do grupo continua foragido.

Conforme a fonte da polícia, o grupo realizava uma série de assaltos, mas acabou sendo barrado pela reação da militar.