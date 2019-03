Dois suspeitos de matar mulher em Sobral são capturados nesta terça-feira (26)

Arquivo Pessoal

Um homem foi preso e um adolescente apreendido nesta terça-feira (26), em Sobral, na Região Norte do Ceará, suspeitos de assassinar Rakima Carneiro de Sousa, de 22 anos, na madrugada de segunda-feira (25) na mesma cidade. Uma arma de fogo, munição e drogas também foram apreendidas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a jovem estava em uma área de lazer no bairro Alto Brasília, quando foi surpreendida pelos suspeitos. Um deles efetuou disparos contra a vítima, enquanto o outro deu apoio à ação. Rakima morreu no local. Ela tinha passagem por tráfico de drogas.

Identificação

Momentos após o crime, equipes da Polícia Civil saíram em busca dos suspeitos, que foram identificados. O adolescente foi apreendido em casa, com um revólver calibre 38, seis munições, 24 gramas de maconha, 22 gramas de crack, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. O adolescente teria confessado o crime.

Um ato infracional análogo ao crime de homicídio e tráfico de drogas foi lavrado em desfavor do adolescente. Ele já tinhas dois autos de infração por crimes análogos a roubo e furto.

O outro suspeito, identificado como José Wilson da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante em sua residência. No local, a polícia apreendeu um celular com conversas sobre o homicídio de Rakima. Ele já tinha dois antecedentes criminais por homicídio e um procedimento por posse de drogas.

Os suspeitos não revelaram a motivação do crime. A polícia trabalha com a hipótese de mais pessoas estarem envolvidas no homicídio de Rakima. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral.