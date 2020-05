Dois suspeitos de matar agente penitenciária são presos em matagal no Eusébio, na Grande Fortaleza

Dois suspeitos de participar do latrocínio (roubo seguido de morte) da agente penitenciária Ana Paula Vieira de Oliveria foram presos nesta sexta-feira (22), no Eusébio, na Grande Fortaleza. Outros três suspeitos do crime foram baleados e mortos na ação policial para capturar o grupo. A vítima foi morta durante uma tentativa de assalto ocorrida pela manhã, às margens da BR-116, na cidade de Aquiraz.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, logo após o crime, equipes do Bope, da Polícia Civil, da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e da Polícia Municipal de Eusébio iniciaram as buscas pelos suspeitos que estavam escondidos em um matagal nas proximidades do distrito de Jabuti. Ao se aproximarem do grupo, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Três suspeitos foram lesionados e levados para uma unidade hospitalar, mas morreram.

Os outros dois homens foram capturados. Com eles foram apreendidos dois revólveres e uma espingarda, além de munições, uma balança de precisão e drogas. Eles foram levados para a seede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.

O crime

A vítima, que era agente da Polícia Penal foi morta a tiros na rodovia BR-116, em Aquiraz, na Grande Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (22). Os suspeitos do crime fugiram do local sem levar a arma da vítima ou outros pertences.

Segundo testemunhas, a policial estava com o carro quebrado na rodovia na altura do km 20, à espera de um reboque, depois de deixar o serviço. A vítima, Ana Paula de Oliveira, tinha 30 anos e era natural de Fortaleza. Ela era esposa de um policial militar.