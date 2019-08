Dois são presos com armas, munição e drogas no Bom Jardim

Dois homens foram presos com armas, drogas e munição, no fim da tarde desta sexta-feira (2), em um condomínio, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento, agentes de segurança fizeram uma abordagem no local e encontraram uma arma de fogo calibre 38 com seis cartuchos e uma pistola falsa. O material estava debaixo de uma escada em um dos blocos do conjunto habitacional. Também foram encontrados cerca de mil comprimidos de entorpecentes.

Os dois suspeitos de serem os responsáveis pelos materiais foram levados para o 32º Distrito Policial, onde estão à disposição da Justiça.