Dois réus têm pena de 15 anos de prisão em primeiro julgamento após lei anticrime entrar em vigor

No primeiro julgamento realizado na Justiça do Ceará após a entrada em vigor da Lei Anticrime, dois homens foram sentenciados a 15 anos de prisão por crime de homicídio doloso. A lei 13.964/2019 foi sancionada no dia 24 de dezembro do ano passado, mas começou a vigorar no dia 23 de janeiro deste ano. Os réus foram identificados como Jhony Peterson Coelho dos Santos e Jardel Oliveira de Sousa.

Antes da da lei anticrime, Jhony Peterson teria o direito de responder ao processo em liberdade, pois não havia requisitos para a decretação da prisão preventiva. Entretanto, de acordo com o Ministério Público, a lei anticrime modificou o artigo 492 do Código de Processo Penal (CPP), passando a determinar que as condenações pelo Tribunal do Júri a penas iguais ou superiores a 15 anos devem ser executadas imediatamente.

Já no caso de Jardel de Sousa foi mantida a prisão preventiva. Pelo homicídio praticado pela dupla, o Conselho de Sentença decidiu reconhecer as provas materiais do crime, afirmar a autoria e não absolver o réu.

Dois adolescentes apontados com participantes do crime não foram considerados culpados.