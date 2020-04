Dois presos fogem de presídio em Aquiraz

Dois detentos aproveitaram o trabalho para fugir do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde da última terça-feira (21). A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), com apoio das Forças de Segurança, procura pelos fugitivos.

A SAP confirmou que Johnnattan Rodrigues de Sousa, de 28 anos, e Raul Matheus Silva Costa, 19, fugiram do local de trabalho e não compareceram na contagem final do recolhimento. Ambos eram classificados para atividades laborais dentro do CTOC, segundo a Pasta.

Raul Matheus Silva Costa responde pelo crime de homicídio Foto: Divulgação/SAP

O diretor financeiro do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará (Sindasp-CE), Rafael Magno, afirma que os presídios estão com baixo efetivo de agentes penitenciários, o que pode ter ocasionado a falha na segurança: "O efetivo de agentes penitenciários está muito reduzido, porque muitos estão de atestado por suspeita de Covid-19. E as horas extras diminuíram".

Johnnatan responde pelos crimes de homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo e receptação. Enquanto Raul responde por homicídio. A reportagem apurou que um deles é filho de uma agente penitenciária, que atua em outra unidade.