Dois jovens são mortos a tiros e outro fica ferido no João XXIII

Dois jovens foram mortos a tiros e outro ficou ferido em uma execução na Rua Visconde do Cauípe, no Bairro João XXIII, em Fortaleza, na noite deste sábado (9).

Segundo informações de testemunhas, três jovens estavam conversando próximos a um veículo quando suspeitos chegaram no local e atiraram na direção do grupo.

Everton Barros, dono de uma loja de aparelhos e acessórios para celular foi atingido com tiro no pescoço e morreu no local.

Jeferson Freitas Patrício, 22 e Erick Oliveira correram para fugir dos tiros e entraram em uma residência localizada na Rua Desembargador Félix Cândido, porém os suspeitos seguiram as vítimas e Jeferson foi executado dentro da residência. Já Erick foi socorrido para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.