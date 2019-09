Dois jovens e um adolescente são encontrados mortos dentro de residência em Guaiúba, no Ceará

Dois jovens e um adolescente foram assassinados com vários disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Itacima, no município de Guaiúba, no Ceará, na madrugada desta terça-feira (24). Os três foram encontrados mortos, cada um, dentro de uma rede.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, identificadas como Artur Xavier da Silva, 18 anos, Francisco Valdenio da Silva Xavier, 26 anos, e o adolescente de 17 anos, foram encontradas por vizinhos na manhã desta terça-feira (24).

As polícias civil e militar fazem buscas na região para capturar e prender os autores do crime.