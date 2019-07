Dois irmãos são presos por estelionato após fazerem compras em cartão de crédito na Grande Fortaleza

Dois irmãos foram presos na tarde desta terça-feira (9) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeitos de estelionato. De acordo com a polícia, eles usaram o cartão de crédito de uma vítima e fizeram compras no valor de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Francisco de Oliveira Guerra Neto informou em seu depoimento que recebeu o cartão de crédito da vítima por meio dos Correios em sua casa e, poucos dias depois, a senha. O suspeito disse ter pedido à irmã para desbloquear o cartão. Ela trabalha em um correspondente bancário.

Com o cartão desbloqueado, Francisco e a irmã, Rochelle Guerra, fizeram compras no valor de R$ 2 mil no cartão da vítima, que fez Boletim de Ocorrência após receber a fatura.

A polícia investiga como a dupla recebeu o cartão e a senha da vítima em sua residência. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú.