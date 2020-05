Dois irmãos são presos com 65 kg de drogas dentro de carro, no município de Milagres

Dois irmãos foram presos com 60 kg de maconha e 5 kg de cocaína em um carro, após passarem por fiscalização em rodovia do município de Milagres, no Cariri, na noite desta terça-feira (19). As drogas estavam em uma caixa, no porta-malas do carro, e em um isopor no banco traseiro.

Fernandes de Melo Barbosa, de 25 anos, e Fábio de Melo Barbosa, de 23, foram abordados pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, da Polícia Militar. Os irmãos foram encaminhados à Delegacia de Brejo Santo e autuados por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes suspeitaram da dupla após sentirem um forte cheiro da maconha durante a abordagem do veículo. As drogas apreendidas também foram levadas a Delegacia de Brejo Santo.