Dois irmãos são mortos dentro de casa no Novo Iguape, em Aquiraz

Jean da Silva Santos, 20 anos e Jeanderson da Silva Santos, 22 anos, foram mortos a tiros dentro de uma casa no bairro Novo Iguape, em Aquiraz. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8).

A polícia suspeita que um grupo de homens sejam os autores do duplo homicídio. Os criminosos fugiram após a ação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência e colheu indícios que auxiliarão as investigações sobre o crime.