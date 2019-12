Dois homens são presos suspeitos de assassinar adolescente de 15 anos em Aquiraz

Dois homens suspeitos de raptar e assassinar a tiros uma adolescente de 15 anos foram presos durante uma abordagem na manhã desta segunda-feira (23), na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O corpo de Kailane Ferreira Albino foi encontrado amarrado em um terreno baldio na cidade de Aquiraz neste domingo (22).

Segundo a polícia, agentes de segurança receberam a informação de que os suspeitos estavam trafegando em um carro no município do Eusébio. O veículo foi localizado por meio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e do videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública. Os homens, identificados como Alison de Oliveira Alves, de 23 anos, e Francisco Anderson da Silva Evangelista, de 25, foram presos e levados para prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Os suspeitos foram autuados em flagrante por organização criminosa e por participação em homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por impossibilidade de defesa da vítima. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime.

Agressões

A vítima e uma amiga estavam em uma festa no município de Pindoretama quando foram levadas à força para uma casa em Aquiraz, onde acontecia uma outra festa. Elas foram agredidas físicamente. A amiga de Kailane levou um tiro na mão e foi levada para uma unidade hospitalar.

Kailane foi levada para um terreno baldio e morta a tiros. Ela foi encontrada amarrada e encapuzada. Nos arredores do local onde o corpo foi encontrado há pichações com a sigla de um grupo criminoso.