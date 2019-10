Dois homens são presos por suspeita de cometer arrastões na CE-060, em Maracanaú

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por suspeita de praticar arrastões em um trecho da CE-060, no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta sexta-feira (18). A identidade dos suspeitos não foi revelada.

De acordo com informações da Polícia Militar, as prisões aconteceram após o rastreamento de localização do aparelho celular de uma das vítimas.

Os suspeitos foram presos em uma residência. Com eles, foram apreendidos outros aparelhos celulares, 15 trouxas de maconha e uma motocicleta, utilizada durante as ações criminosas. O caso foi registrado em uma delegacia da Polícia Civil.