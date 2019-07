Dois homens são presos no Bairro Pan Americano após perseguição policial

Dois homens foram presos no bairro Pan Americano após perseguição policial na manhã desta terça-feira (2). A dupla levou o carro de duas mulheres usando armas falsas para ameaçá-las, foi seguida pela polícia até bater em um poste e ser presa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo foi roubado na rua Capistrano no Bairro Rodolfo Teófilo e, após 20 minutos, os suspeitos foram presos na Rua Amazonas, no Pan Americano. As vítimas do assalto informaram ao Sistema Verdes Mares que estavam compras nas mãos entrando no carro quando foram abordadas pelos suspeitos.

"Foi acionado via Ciops, avistamos o carro, empreenderam fuga, colidiram em um poste e demos a voz de prisão", explicou o Soldado Magno.

Ainda de acordo com os agentes, a ocorrência foi acompanhada pelo Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) que ajudou a localizar o veículo.

Elias Rodrigues Lima, 21 anos, um dos suspeitos, não tinha antecedentes criminais, e o outro, Claudio Antonio de Sousa, 23 anos, já respondia por crime de receptação e roubo, de acordo com informações repassadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. A dupla foi levada para o 10º Distrito Policial localizado no Bairro Antônio Bezerra.