Dois homens são presos na Comunidade Rosalina suspeitos de assaltar mercadinho

Agentes do motopatrulhamento da 3ª Companhia do 19° Batalhão Policial Militar prenderam dois homens suspeitos de assaltar um mercadinho situado no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), na Comunidade Rosalina, no Passaré.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento de rotina, agentes de segurança receberam um chamado por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que informava sobre dois homens que tinham assaltado um mercadinho há poucos minutos.

Os militares fizeram buscas e em uma das vielas da comunidade avistaram a dupla próximo a uma moto e resolveram fazer a abordagem ao perceber que eles tinham as mesmas características físicas repassadas na denúncia anônima.

Com eles foram apreendidos objetos roubados do mercadinho, uma arma falsa e roupas que eles usavam para trocar e despistar os policiais.

A dupla foi detida e conduzida ao 13º Distrito Policial, localizado no bairro Cidade dos Funcionários. Eles foram autuados pelos crimes de roubo e receptação.