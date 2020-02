Dois homens são presos e um adolescente é detido com armas falsas em ônibus de Fortaleza; veja vídeo

Dois homens foram presos e um adolescente detido por portarem dois simulacros de arma de fogo em um ônibus, que integra o transporte coletivo de Fortaleza, no bairro Vila Peri, na noite de segunda-feira (3). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trio é suspeito de planejar assaltos no bairro Siqueira. A ação policial foi registrada em vídeo.

Nas imagens, do sistema de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), divulgadas pela primeira vez nessa terça-feira (4) pela SSPDS, é possível ver um coletivo estacionado na via após uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) abordar o veículo, do qual os três suspeitos saem e são detidos pelos PMs.

Conforme a Secretaria da Segurança, os homens, o jovem e os simulacros apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo. A Polícia investiga a participação do trio em crimes na capital.