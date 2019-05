Dois homens são presos com sinais de embriaguez após perseguição policial em Fortaleza

Dois homens foram presos com sinais de embriguez, na noite deste sábado (27), após perseguição policial em Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, ao verem a viatura no bairro Sapiranga, os suspeitos começaram a fugir até serem parados pelos agentes no bairro Messejana. No caminho, os suspeitos chegaram a colidir em três veículos.

"Eles estão aparentemente embriagados, com odor alcoólico muito forte. Eles foram fazer o teste do bafômetro para comprovar a materialidade do crime", disse o delegado Alisson Farias, plantonista do 30º Distrito Policial.

Ainda de acordo com o investigador, durante a perseguição, um dos homens chegou a pular do carro em movimento, mas mesmo assim não conseguiu fugir.

Os homens foram identificados como Geraldo Lopes e Robson Oliveira. Após conseguirem deter os suspeitos, os policiais militares vistoriaram o carro, mas não chegaram a encontrar drogas ou armas.