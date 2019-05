Dois homens são presos com 6 kg de maconha no Presidente Kennedy 

Dois homens foram presos com 6 kg de maconha, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, na última terça-feira (23). Um deles é suspeito de cometer dois homicídios em fevereiro, no bairro Planalto Ayrton Senna.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Antônio Jackson Ferreira Gomes, 29 anos, e Marcos Vinicius do Nascimento Lopes, 34, foram abordados por policiais civis quando trafegavam pelo cruzamento da Rua Zenilo Almada com Av. Olavo Bilac, em um veículo modelo Siena. Dentro do carro, os agentes encontraram aproximadamente 2 kg de maconha e uma trouxinha de pó branco. A droga estava escondida no piso do automóvel.

Após revistar o veículo, os agentes foram com a dupla até uma residência, onde apreenderam cerca de 4 kg de maconha, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar o produto. Os suspeitos e a droga foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigava os homens. Eles irão responder por tráfico de drogas e organização para o tráfico.

Antônio Jackson já tinha passagem pela polícia por posse irregular de arma de fogo, receptação e pelos dois homicídios. Já Marcos Vinicius tinha antecedentes por roubo.

Homicídios

Antônio Jackson é suspeito de assassinar duas pessoas, nos dias 9 e 20 de fevereiro deste ano, no Planalto Ayrton Senna. Danilo Sousa da Silva, de 32 anos, e Luan Monteiro de Sousa, 17, foram executados com disparos de arma de fogo. Os crimes são investigados pelo DHPP.