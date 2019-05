Dois homens são presos com 300 gramas de cocaína em Massapê 

Dois homens foram presos com 300 gramas de cocaína, no município de Massapê, no último dia 16. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia Municipal de Massapê e do Comando Tático Rural (Cotar) receberam informações de que homens estariam traficando drogas na região do bairro Alto da Boa Vista, em Sobral.

Durante as buscas, os agentes identificaram Diego Ribeiro da Silva, 23 anos, como um dos suspeitos. Ele foi preso dentro de sua residência. A polícia não encontrou nenhum ilícito no local.

Após capturar Diego, os policiais seguiram até a casa de Francisco Silvestre de Oliveira, 18 anos, e encontraram 300 gramas de cocaína escondidas dentro do muro da residência. Uma balança de precisão também foi apreendida no local.

Diego Silva e Francisco Silvestre foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Massapê e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.