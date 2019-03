Dois homens são mortos em calçada de residência no município de Pacajus

Antônio Anderson Silva Costa, 20, e Francisco Yago Batista de Sousa, 26, foram mortos enquanto conversavam em uma calçada no cruzamento da Rua Antônio de Deus com Rua Arcelino Nogueira, no Bairro Croata, em Pacajus, na madrugada deste sábado (23).

Conforme testemunhas, um veículo que não foi identificado passou no local e um dos ocupantes desceu atirando na direção das vítimas. Francisco Yago morreu no local, já Antônio Anderson tentou correr, mas foi atingido pelos tiros e caiu na esquina do cruzamento. Testemunhas relataram que ouviram pelo menos dez disparos.

Segundo a polícia, Yago era usuário de drogas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.