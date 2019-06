Dois homens são mortos a tiros por dupla em moto após saírem de festa em Horizonte

Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Planalto, em Horizonte, no Ceará, por volta das 3h45 deste domingo (30). Minutos antes do duplo homicídio, outras duas pessoas foram feridas pela mesma dupla que estava em uma moto, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Testemunhas relataram para a polícia que os dois jovesn assassinados, identificadas como Diego Castro dos Santos, 24 anos, e Ramon Santos do Carmo, 21, estiveram em uma festa antes de crime e lá discutiram com dois homens, que passaram a ser suspeitos dos homicídios.

De acordo com a SSPDS, Diego Castro e Ramon Santos foram alvejados por vários disparos de arma de fogo na Rua Baturité.

Diego Castro tinha antecedente criminal por receptação e Ramon Santos por uso de drogas.

Feridos

A polícia informou que a mesma dupla atirou contra um homem e uma mulher na rua Raimundo Alves da Silva. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

Os casos serão investigados pela Delegacia Municipal de Horizonte.