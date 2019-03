Dois homens são mortos a tiros e pedradas no Bom Jardim

Dois homens foram mortos a tiros e pedradas na Rua Xavier da Silveira, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (7). O crime aconteceu por volta das 21h30. O corpo de uma das vítimas foi encontrado no início da rua e o outro no final da via.

Os homens foram identificados pela polícia como Jairo Falcão da Silva, 28 e Francisco Amaral, 31. Conforme testemunhas, Francisco era casado com uma das irmãs de Jairo.

Segundo a Polícia Militar, Jairo Falcão era usuário de drogas e estava proibido de transitar na região onde foi executado. Já Francisco Amaral teria ido ao bairro visitar o cunhado e morreu por estar na companhia dele.

Outra motivação do crime que será investigada pela a polícia é a de que a dupla foi punida por estar realizando assaltos na região, prática que seria proibida pelos criminosos do local.